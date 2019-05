PVV wil actie van provincie Overijssel om veiligheid in de trein te waarborgen

Machinisten en service & veiligheidsmedewerkers van vervoerder Keolis kwamen recent samen naar aanleiding van een zwaar geweldsincident in Borne , waarbij een zwartrijder een medewerker van Keolis ernstig mishandelde. Wat het personeel betreft is de maat nu vol. ,,De veiligheids- en serviceactiviteiten op de treinen zijn een sluitpost geworden en dat is een slechte zaak”, vertelde CNV Vakmensen-bestuurder Peter de Ridder.

Onderbezetting

Volgens medewerkers van Keolis is een kwart van de treinen niet bemand met service- en veiligheidsmedewerkers, is er slechte bereikbaarheid bij calamiteiten en is de formatie veel te krap. Zeker in het weekend is er vaak sprake van onderbezetting.