PVV ziet ton voor Lübeckplein in Zwolle liever naar zorg gaan

Het Lübeckplein, waar het stadskantoor aan ligt, is voor veel mensen de plek waar ze voor gemeentezaken moeten zijn of waar ze overheen lopen van en naar het station. Maar de gemeente ziet graag dat het plein het kloppend hart van Hanzeland wordt. Wie een idee heeft om het plein in leuker, groener of klimaatbestendiger te maken kan bij de gemeente Zwolle aankloppen. De provincie stelt 100.000 euro beschikbaar om de beste plannen uit te voeren.

Stukgooien

Dat laatste is tegen het zere been van de PVV in Overijssel. ,,We zijn verbaasd en willen dit geld liever aan de zorg besteden’’, aldus Pool in een persbericht. ,,De PVV ziet dat er bij Overijsselse gemeenten grote problemen zijn in de WMO en de Jeugdzorg. Zwolle heeft ernstige tekorten in de zorg. Hoe kan de provincie dan in deze gemeente 100.000 euro stukgooien op één plein? De PVV vindt dat de provincie gemeenten moet ondersteunen bij hun zorgproblemen, in plaats van het geld op deze manier over de balk te gooien.’’