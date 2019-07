Quiz! Hoe goed kent de nieuwe burgemeester Zwolle al?

Advocaat Moszkowicz verliest kort geding om ‘liegende rechter’ van rechtbank Zwolle

16:38 Advocaat Yehudi Moszkowicz heeft een kort geding verloren tegen de rechtbank Zwolle over de behandeling van een strafzaak waarin een 56-jarige oud-bankier verdachte is. Volgens de raadsman heeft een van de rechters in een proces-verbaal gelogen over de voortgang van een strafzaak.