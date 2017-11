Quiz: Was het Swolle of Zwoole?

Video 'Trein­ste­war­des­sen' hoppen van trein naar trein

5:30 ,,Nee hè.’’ Betty Sinnema is de coupé nog niet binnengestapt of ze stuit al op een stilleven van vlekken en spetters. Aan de ene kant is een koffiebeker omgekiept, de stoelen aan de andere kant zijn besproeid met drinkyoghurt.