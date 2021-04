Raad van State maakt weg vrij voor bouwplan Campherbeek in Berkum

Cultureel ondernemer Sander Dol uit Zwolle Ridder in de Orde van Oran­je-Nas­sau

26 april Sander Dol is sinds vanmiddag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Zwollenaar ontving de koninklijke onderscheiding tijdens een kleine bijeenkomst in theater De Spiegel. ,,Ik had moeite om niet gelijk in janken uit te barsten.’’