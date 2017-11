Zes schriftelijke vragen heeft de fractie aan de burgemeester gestuurd. GroenLinks wil onder meer weten of Meijer zich in de lokale driehoek met justitie en politie sterk heeft gemaakt voor een ordentelijk verloop van de demonstratie en of hij vooraf belemmeringen heeft geconstateerd en weggenomen.

Ook wil de fractie van hem weten of hij op de hoogte was van bedreigingen en of hier tegen is opgetreden. Ook vraagt GroenLinks de burgemeester of het college bereid is uit te spreken dat 'we in Zwolle onze rechtsstaat voluit verdedigen en dat het afgelasten van een demonstratie onder druk van persoonlijke intimidaties en de dreiging met geweld onacceptabel is'.