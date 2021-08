Raam open of raam dicht? Dit slimme kastje weet wanneer het tijd is voor frisse lucht in de klas

Jan Dobben van vmbo-school Talentstad in Zwolle weet van het vorige schooljaar nog dat de discussie over ventileren in de coronacrisis een hoop gedoe gaf. Alles tegen elkaar open of een raam op een kier, en alleen in de pauzes of ook tijdens de les? De een klaagt over de kou, de ander maakt zich zorgen over besmettingen en neemt een ijzige luchtstroom in het lokaal voor lief.