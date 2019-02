Racen over A28 bij Zwolle en Blaloweg kost rijbewijs

Die zette de achtervolging in en klokte de man op 182 kilometer per uur. Meer dan zestig kilometer meer dan op die plek is toegestaan. De man mocht meteen zijn rijbewijs inleveren. Dat zelfde lot was een automobilist op de Blaloweg in Zwolle beschoren, die bijna tegelijkertijd met de lasergun werd gesnapt. Hij reed daar 66 kilometer te hard.