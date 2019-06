Radicaliseringexpert: teruggehaalde kinderen (2 en 4) van overleden jihadiste uit Zwolle beste af bij familie

Nieuw provincie­be­stuur investeert 305 miljoen euro extra in Overijssel

11 juni Het nieuwe provinciebestuur investeert de komende vier jaar 305 miljoen euro extra in Overijssel. Dat staat in het coalitieakkoord dat CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP dinsdagmiddag presenteerden in Almelo.