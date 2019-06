Radio 1-baas lanceert podcast over de IJssel: ‘Ik wil weten hoe het voelt’

Zijn foto’s van de IJssel kennen we al. Op Twitter trakteert Wim Eikelboom zijn drieduizend volgers bijna dagelijks op ondergaande zonnetjes en ander natuurschoon langs de snelst stromende rivier van Nederland. Gewoon met de telefoon gemaakt. Kiekjes, vindt-ie zelf. Maar hij oogst er lof mee. De zendercoördinator van NPO Radio 1 woont in Zwolle en komt tot rust tijdens wandelingen over de dijk. Het voelt als thuiskomen. Opladen. En het is een totaalbeleving. Van wolkenlucht, watervogel tot verdwaalde jogger. Met steeds weer ander licht. Het verveelt niet, het stelt nooit teleur. En hij is zeker niet de enige met die ervaring. Verhalen genoeg van mensen die iets met de IJssel hebben, merkt hij tijdens spontane ontmoetingen.