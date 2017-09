Radio 1 'bij de les' zendt uit vanaf Campus Hogeschool Windesheim

Ideeënbus

Luisteraars kunnen ook suggesties indienen van punten waarbij het onderwijs baat zou kunnen hebben. Wie een suggestie kwijt wil, is welkom in de bus. Daarnaast worden ideeën online verzameld op nporadio1.nl/bijdeles.

Oud-trainer Ron Jans van PEC Zwolle vertelt in De Ochtend over zijn loopbaan waarin hij begon als leraar Duits aan een middelbare school.

Academisch gevormd

In Dit is de Dag een debat met ondermeer de pabo-directeur van Windesheim over de vraag of docenten academisch gevormd zouden moeten zijn.

De hele week staat NPO Radio 1 in het teken van onderwijs, om daarmee het start van het schoolseizoen te markeren. Morgen is de NPO Radio 1-bus in Enschede (Universiteit Twente), op donderdag in Zwolle (Hogeschool Windesheim) en op vrijdag in Den Haag (Mondriaancollege).