Ralph Keuning heeft openingsdatum tweede Fundatie-museum in Zwolle in agenda staan: ‘Mooie plek voor grote talenten’

De Fundatie-directeur Ralph Keuning heeft in zijn agenda al de openingsdatum staan van de tweede vestiging van zijn museum in Zwolle in de bestaande metershoge knalrode loods in de Spoorzone. ,,Aan de Blijmarkt groeien we uit ons jasje. Op 31 mei 2025 hopen we hier - waarschijnlijk als eerste - te openen. We kunnen in samenwerking met anderen bij elkaar het beste naar boven halen en een mooie plek voor grote talenten zijn.”