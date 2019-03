‘Ramp voor Overijsselse economie’ als duizenden banen verdwijnen, zegt PvdA

Bezorgd

De PvdA Overijssel is bezorgd over de voorspelling. ,,In onze provincie zijn zo’n 230.000 mbo’ers actief op de arbeidsmarkt,” zegt Provinciaal Statenlid Ben Kokkeler. “Daarnaast hebben we nog ongeveer 60.000 mbo-studenten in opleiding. Als grote aantallen van hen zonder werk komen te zitten is dat een ramp voor onze economie. De provincie moet zo snel mogelijk om tafel met Overijsselse werkgevers en mbo-opleidingen om dit probleem de kop te bieden. Het is alle hens aan dek.”