Randstad zorgt voor woningnood in Oost-Nederland: provincies willen woonakkoord

Podcast Beluister hier wijkagent Henri die vertelt over de moskeeën in Zwolle

11:30 Wijkagent Henri van de Hoeve is contactpersoon bij de moskeeën in Zwolle. Hij bezoekt elke week de Turkse en de Marokkaanse moskee en spreekt met het bestuur over het leven rond de moskee. ,,Als wij signalen zien van jongens die de verkeerde kant op gaan, doen we een beroep op Henri.’’