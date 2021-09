Ranja en knakworst in het ziekenhuis, ‘dat kan echt niet’. Dit is de strijd van de Zwolse huisarts Iris

Wereldwij­de boekrelea­se Bob Marley in Zwolse radiostu­dio

24 september Een bijzondere boekpresentatie bij de lokale omroep in Zwolle. Wat heet: 40 jaar na de dood van reggaelegende Bob Marley vind hier de wereldwijde release van het boek The Reggae Nation: The Global Legacy of Bob Marley & the Wailers, plaats.