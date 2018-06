Rapper Boef geeft voor 't eerst optreden in Zwolle

De Frans-Algerijnse rapper heeft ook het meest gestreamde Nederlandse album ooit achter zijn naam. De plaat 'Slaaptekort' is al meer dan honderd miljoen keer afgespeeld via online muziekdiensten. Met rappers als Lil' Kleine en Ronnie Flex voert hij de hitlijsten aan. Zijn volledige naam is Sofiane Boussaadia. Hij rapt in het Nederlands, maar hij heeft de Franse nationaliteit.