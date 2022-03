Rapper Donnie treedt als ambassadeur op bij Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle

Het Bevrijdingsfestival Overijssel lijkt op 5 mei weer in Park de Wezenlanden te kunnen doorgaan met tienduizenden bezoekers . Vanwege de coronapandemie werden de vorige twee edities volledig online gehouden. Het Bevrijdingsfestival Overijssel maakt vanavond in het Zwolse poppodium Hedon het complete programma aan vrijwilligers en medewerkers bekend.

Hits met Bauer en Duijts

Maar rapper Donnie gaat in elk geval optreden als Ambassadeur van de Vrijheid in Zwolle. Het grote publiek leerde de Amsterdamse rapper (echte naam Donald Ellerström) vooral kennen door zijn hits met Frans Bauer, Frans Duijts en René Froger. Eerder had hij succes met nummers als Barry Hayze en Snelle Planga. ,,Op 5 mei wil hij benadrukken dat iedereen gelijk is. Heb voor iedereen respect en voel je niet beter dan een ander. Zorg dat je met iedereen door een deur kan”, zegt Donnie over zijn rol.