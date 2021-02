Rapper ‘Makka’ voor de rechter, nadat hij in Zwolle zijn eigen liquidatiepoging in scène zette

Veel coke in hun onderbroek, maar onvoldoen­de bewijs tegen vermeende drugsdea­lers uit Zwolle

5 februari Justitie wist het in juli in Zwolle zeker: we hebben twee drugsdealers te pakken. Twee broers hadden 110 gram cocaïne in hun onderbroeken verstopt. Maar doordat de zaak nauwelijks is onderzocht, komt het duo weg met een taakstraf wegens drugsbezit. Ondanks het onderbuikgevoel van de officier van justitie en de rechter.