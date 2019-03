Rapper NESS brengt geluid uit Zwolle: ‘Rico, Sticks en Typhoon vinden dat ik ‘het’ heb’

Rapper NESS, zijn echte naam is Ernest Rodziekiewicz, staat aan het begin van zijn carrière. Dan is een eigen sessie naast presentator van het hiphopprogramma 101Barz en rapper Rotjoch een droom die uitkomt. Hij vertelt over deze mijlpaal, over zijn beoogde carrière als artiest en over het toevoegen van een nieuw hoofdstuk aan 'het Zwolse hiphopverhaal'.