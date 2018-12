Rapper Rico hoofdgast in interactieve talkshow

Ricardo ‘Rico’ McDougal is op woensdag 19 december hoofdgast tijdens de interactieve talkshow Behind The Music. De 41-jarige rapper/zanger volgt daarmee zijn kompaan Junte ‘Sticks’ Uiterwijk op.

,,Het is geen geheim dat ik naast mooie hoogtepunten, mindere periodes heb meegemaakt‘’, zegt Rico over de show, ,,dat zal allemaal aan bod komen. Ik ben benieuwd wat mijn vriendin Nienke en muzikale vrienden Pauluz, Sticks en Typhoon over me vertellen. Ik heb ze gevraagd zo eerlijk mogelijk te zijn‘’.

Het interactieve concept van maker Martin Kuiper (ook bezoekers kunnen vragen stellen) lijkt aan te slaan. Rico is de vijfde artiest die centraal staat tijdens een dergelijke talkshow. Kuiper: ,,Rico's kompaan Sticks was afgelopen zomer de eerste hoofdgast, in Hedon. Daarna deed ik in het Tilburgse 013 soortgelijke shows rond gitarist Mark Jansen van Epica en zangeres Sharon Kovacs. Kort voor Rico staat er nog één gepland met gitarist Spike van Direct in Den Haag‘’.

Verslaving

Naast uitlatingen van Rico’s omgeving, put Kuiper tijdens de show op het podium van Hedon uit eerdere interviews die hij de afgelopen dertien jaar deed met Rico deed voor het multimediale platform FaceCulture. Wat voor soort avond de talkshowhost verwacht? ,,Intens. Niet dat het alleen over Rico's verslaving gaat, maar die komt wel aan bod. Nienke en Pauluz bijvoorbeeld, zijn vrij open geweest over de achtergrond ervan en de manier waarop Rico na Opgezwolle in een zwart gat viel‘’.

Hoewel Rico en Sticks vaak in één adem worden genoemd, ziet Kuipers (die beide mannen jarenlang volgde en sprak) verschillen. ,,Rico is een taalkunstenaar, een rijmer en minder direct. In het begin van Opgezwolle stond hij ook op een hoger niveau dan Sticks. Daarnaast lijkt Rico meer moeite te hebben gehad met het succes van Opgezwolle. Hij kon daar niet zo goed mee omgaan‘’.