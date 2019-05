Rapper Rico wordt dirigent van jeugdorkest de Vuurvogel

Ricardo McDougal (41), bekend als rapper Rico van de formatie Opgezwolle, slaat tijdelijk een andere weg in. Hij is woensdag 29 mei dirigent van het tachtigkoppige jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel tijdens een optreden in de Plantagekerk.

Vanwaar deze muzikale ommezwaai, Rico?

,,Het is een optreden in het kader van de strijd om de titel ‘Zwolse Maestro’ in de Plantagekerk. Net als in het gelijknamige televisieprogramma dat ik altijd vet vond om te kijken. De optredens van Kleine Viezerik en Carlo Boszhardt staan mij nog helder voor de geest, dus ik zei meteen ja toen ik hiervoor werd gevraagd. Ik neem het op tegen Hedon-programmeur Erik Delobel, Voice Senior-finalist Henk Klompenmaker, theatermaker Boudewijn Koops en wethouder Monique Schuttenbeld. ’’

Wat is de bedoeling?

,,Dat we allemaal één klassieke stuk dirigeren waarna er drie doorstromen naar de finale. Ik heb inmiddels een korte introductieles gehad en die viel me niet mee. Degene die in het midden zit bijvoorbeeld, kan alleen haar of zijn eigen muziek horen. Iedereen voert het als het ware individueel uit. Ik dacht dat een dirigent eigenlijk een beetje voor de vorm voor een orkest stond, maar het wordt een flinke chaos als ik niet goed de maat kan aangeven.’’

Welk stuk ga jij dirigeren?

,,Dat zeg ik niet, dan maak ik mijn concurrenten wijzer. Niet dat ik per sé moet winnen, maar ik wil er ook niet als eerste uitvliegen.’’

Ben je zenuwachtig?

,,Behoorlijk, ik word flink in het diepe gegooid.’’

Wat doe je verder tegenwoordig?

,,Na achttien jaar vond ik het tijd om even te stoppen met toeren. Ik ben een half jaar geleden voor de tweede keer vader geworden, het is goed om niet meer het gevoel te hebben dat ik continue een jetlag heb. Verder zit ik regelmatig in de studio, verhuur ik mijn stem via Voicebooking.com en ben ik bezig met de Fakkelteit, een project voor talentontwikkeling.’’