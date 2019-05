Rapper Rico wordt Zwolse Maestro

Ricardo McDougal (42) is uitgeroepen tot Zwolse Maestro. De rapper was volgens een jury de beste gastdirigent van Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel. Rapper Rico, bekend van de formatie Opgezwolle, liet in de finale The Voice Senior-duo Henk & Mick achter zich.

Een afgeladen Plantagekerk zag de rapper woensdagavond excelleren tijdens de eerste Zwolse versie van het televisieprogramma Maestro. Een aantal min of meer bekende Zwollenaren werd daarin uitgedaagd om leiding te geven aan het tachtig-koppige jeugdorkest de Vuurvogel. In de aanloop van zijn optreden gaf de Zwolse rapper al aan dat hij best nerveus was. ,,Ik word in het diepe gegooid.’’

Draad kwijt

De energieke McDougal toonde zich echter een snelle leerling, al was hij niet thuis in de wereld van de klassieke muziek. Dat het niet eenvoudig is om een orkest te dirigeren, bleek al uit de afleveringen op televisieprogramma waarop de Zwolse maestro op was gebaseerd, maar ook uit de live-performance van de Zwolse kandidaten.

Zo was de spanning voelbaar toen theatermaker Boudewijn Koops tijdens Pirates of the Carribean zorgde voor een chaotische kakofonie en was op een scherm te zien hoe wethouder Monique Schuttenbeld even de draad kwijt was bij het einde van Soldaat van Oranje. De zesde kandidaat van de eerste editie van de Zwolse Maestro, was overigens Hedon-programmeur Erik Delobel.

Jury