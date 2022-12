Rapper Sticks laat zijn favoriete plekken van Zwolle zien

In Waanders bij de Broeren laat de rapper vol trots zijn boek zien. ,,Als je iets maakt waar mensen iets aan hebben, troost in vinden, dat is het hoogst haalbare voor mij.” De artiest geniet zichtbaar van de stad met haar pleinen en charmante hoekjes. De aflevering eindigt in Bar Senang, het favoriete restaurant van de rapper, waar zijn kinderen graag de boel op stelten zetten. Hij concludeert: ,,Sinds het coronagebeuren is dit mijn Zwolle. Ik kom graag bij PEC Zwolle, maar ik vermijd grote mensenmassa’s zoals in Hedon. Dit is nu mijn Zwolle.”