Rapper Typhoon brengt titelsong De Veroordeling uit

Gemeenten Deventer en Zwolle halen bijna 8 miljoen euro aan bouwleges op: ‘Nodig om kosten te dekken’

26 augustus Kosten van bouwvergunningen (bouwleges) in de gemeenten Deventer en Zwolle waren in 2020 al fors en zijn dat in 2021 ook, bleek uit cijfers van Vereniging Eigen Huis (VEH). Zwolle had de prijzen zelfs verhoogd ten opzichte van vorig jaar. ,,De inkomsten dekken anders niet de kosten.’’