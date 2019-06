Rapper uit Zwolle die aanslag op zijn eigen leven in scene zette is weer vrij

De rapper had een aanslag in scene gezet op zichzelf, die in augustus plaatsvond aan de Nijerwalstraat in de Zwolse wijk Stadshagen. C. blijft verdachte, maar mag verder onderzoek in vrijheid afwachten, meldt persvoorlichter Hans-Robert Scheperkeuter van het Openbaar Ministerie. Hij kon niet aangeven hoe lang dat onderzoek ongeveer gaat duren.