Rapper uit Zwolle opgepakt voor valse aangifte van poging tot liquidatie

C. is nu zelf aangehouden voor uitlokking van openlijke geweldpleging en het voorhanden hebben van een wapen. Hij wordt ook verdacht van het doen van een valse aangifte.

Vuurwapen

De politie kreeg vorig jaar op 13 augustus in de avond een melding binnen over een mishandeling aan de Nijerwalstraat in de Zwolse wijk Stadshagen. Daarbij was ook een vuurwapen gezien. Dankzij alerte buurtbewoners konden agenten snel een verdachte aanhouden. Tijdens het onderzoek kwam een tweede verdachte in beeld.