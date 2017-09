Rappers laten mbo'ers swingen tijdens Bruisdag in Zwolle

De dag was opgedeeld in twee delen. Namelijk Zwolle Rond en Relax in the City. Tijdens Zwolle Rond konden mbo-studenten kennismaken met de stad Zwolle. Zo was De Grote Karaoke Show te zien in Hedon en de cabaretgroep Op Sterk Water stond in theater De Spiegel. ,,Deze dag is een goede manier om mijn weg te kunnen vinden in Zwolle en tegelijk kennis te kunnen maken met mijn nieuwe klasgenoten", aldus Roos Logtenberg (17) uit Dedemsvaart.