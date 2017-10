Rappers Rico & Sticks winnen cultuurprijs Overijssel

Betere tijden voor musea in de regio: 'Mensen gaan nu wel weer naar binnen'

18:21 Lange rijen voor de deur van die ene tentoonstelling of bossen selfiesticks voor dat bijzondere schilderij. Buitenlandse toeristen, schoolkinderen en andere liefhebbers weten de musea in Nederland steeds beter te vinden, blijkt uit de Museumcijfers over het jaar 2016 van de Museumvereniging. Ook de musea in deze regio merken dat het beter gaat.