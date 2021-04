Ravage in de winkelstraat? ‘Volgende week gaan we zien wie er dicht blijven’

Lokale speciaal­bie­ren booming in Oost-Nederland: ‘Je moet er even aan wennen, maar dan...’

23 april Het aantal bierbrouwerijen in Nederland blijft maar groeien. Explosief zelf. In de afgelopen vijf jaar kwamen er zo’n 500 bij. De teller staat nu op bijna duizend. En waar het bourgondische Zuiden en de hipsters van Amsterdam allang bekend waren met lokale brouwerijen op allerlei plekken, doen ook Gelderland (103 brouwerijen) en Overijssel (73) meer dan aardig mee. Apeldoorn is met 9 brouwerijen zelfs een regionale topper. Wat is er aan de hand?