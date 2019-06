Ravage langs Kranenburgweg in Zwolle: tientallen fietsen op een hoop

Sandra Ester woont in Berkum en rijdt regelmatig over de Kranenburgweg. Ze moest echt even in haar ogen wrijven. Een stapel met zo'n veertig fietsen langs de kant van de weg? Welke idioot had dit nou weer verzonnen? ,,Er staan altijd fietsen van mensen die daar overstappen op de bus. Maar nu was het een grote bende.’’ Ze plaatste een foto op de Facebookpagina Weggeefhoek in Zwolle. ,,Ik heb wel vaker iets gehad en bij de politie hoef je niet aan te komen met dit soort meldingen. En de gemeente is pas dinsdag weer bereikbaar. Dus ik dacht: misschien dat ik mensen via Facebook kan waarschuwen.’’