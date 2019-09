Ravage na ongeval op kruising Hessenweg met Kranenburgweg in Zwolle

Frank Kodden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land naar De Driezorg

14:50 Bestuurder Frank Kodden vertrekt bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), actief in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Hij is per 1 november de nieuwe baas bij Driezorg in Zwolle.