Raymond uit Zwolle is 19 en zoekt gastouders: ‘Ik weet niet hoe het is om in een gezin te leven’

Waar Zwolle ligt weten de ambtenaren in Brussel na deze week bijna allemaal

10 oktober Met een stapel visitekaartjes en een telefoon vol nieuwe 06-nummers is burgemeester Peter Snijders in Zwolle teruggekeerd van een driedaags bezoek aan Brussel. Hij was een van de 9000 deelnemers aan een jaarlijkse ontmoeting tussen de bestuurders en ambtenaren van Europa en de regio's en steden uit verschillende landen.