Razendsnel over Hanzelijn: NS test snellere verbinding Groningen-Zwolle-Randstad

De ambitie van de NS om de verbinding tussen Groningen en de Randstad sneller te maken, was al bekend. Nu gaat het spoorbedrijf in de praktijk bekijken of dat ook echt mogelijk is.

160 per uur

De trein slaat de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal over. Bovendien gaat die met 160 kilometer per uur over de Hanzelijn. Op dat traject is 140 kilometer per uur gangbaar. De lijn is echter zo gebouwd dat er 200 kilometer per uur haalbaar is.