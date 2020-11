Razendsnelle video: zo veranderde ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle in een woonwijk

Kopstukken drugsoor­log Zwolle willen de cel uit: ‘Verklarin­gen zijn bij elkaar gelogen’

14:39 Een samenzwering vanuit het andere kamp. Leugenachtige verklaringen. De Zwolse broers Idris en Abas M. hopen vandaag voorlopig op vrije voeten te komen in hun slepende rechtszaak rond liquidatiepogingen en drugshandel in Zwolle. De rechtbank beslist daar vanmiddag over. Justitie ziet de broers als kopstukken in de Zwolse drugsoorlog.