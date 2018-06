Recherche onderzoekt vechtcompetitie Zwolse hooligans

Oefenwedstrijd

De politie vreest dat zij vanwege deze groepen de veiligheid van fans niet kan garanderen tijdens een oefenwedstrijd tussen PEC Zwolle en Preußen Münster die gepland stond op 14 juli in Dalfsen. Daarom de wedstrijd is afgelast.

Knokploegen

Er is een heuse competitie gaande tussen knokploegen onder de supporters van zeker 29 clubs in het betaalde voetbal. Het meest recente gevecht vond waarschijnlijk plaats op 26 of 27 mei. Duidelijk is wel dat het gebeurde bij de Gravenweg in Lierderholthuis, net onder Zwolle.