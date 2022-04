Recherche zoekt beelden van vluchtende Veysel Ü. na dubbele McDonald's-moord: ‘Het is een grote puzzel’

kaart + updateTwee weken na de dubbele moord in een Zwolse McDonald’s heeft de politie een oproep voor beeldmateriaal de deur uitgedaan. De recherche is speciaal op zoek naar opnamen van dashcams in auto’s op de mogelijke vluchtroute van de verdachte, van Zwolle naar Deventer.

Het team grootschalige opsporing dat het dodelijke schietincident van woensdag 30 maart onderzoekt, vraagt weggebruikers op de dag van het incident op twee trajecten om hulp.

Dat is de route via de N337 langs de IJssel (Zwolle – Windesheim – Wijhe – Olst – Deventer) en de route over de N35 en N348 via Raalte (Zwolle – Heino – Raalte – Deventer).

Waarom enkel deze twee trajecten - en bijvoorbeeld geen om- of binnendoorwegen - worden genoemd, is nog niet duidelijk. ,,Het onderzoek is nog steeds in volle gang en gaandeweg dat onderzoek kunnen gerichte onderzoeksvragen aan de orde komen’’, wil politiewoordvoerder Ruud Visser hierover kwijt. ,,Ik kan niet op de inhoud van het onderzoek ingaan.’’

Gemeld

Eerder heeft de politie naar buiten gebracht dat verdachte Veysel Ü. uit Rozendaal zich enkele uren na het schietincident heeft gemeld op een politiebureau in Deventer. De politie is op zoek naar informatie over de periode tussen het schietincident en het moment waarop verdachte zich heeft gemeld.

Auto

De politie vraagt vooralsnog niet specifiek om beelden van een bepaalde auto. De vraag is heel algemeen: of er mensen in bezit zijn van een auto met een dashcam en hebben gereden op woensdag 30 maart tussen 18.00 uur en 23.00 uur op de bovengenoemde route(s) tussen McDonald’s Zwolle-Noord en het politiebureau aan de Storminkstraat in Deventer.

Quote Het is een grote puzzel waarbij je minutieus de situatie in de volle breedte gaat te reconstrue­ren

Visser: ,,We hebben eigen middelen om onderzoeksvragen te beantwoorden en schromen niet burgers om hulp te vragen als dat het onderzoek helpt.’’

Waarom komt de oproep nu pas? ,,Soms wordt specifieke informatiebehoefte pas gaandeweg het onderzoek concreet. Het is een grote puzzel waarbij je minutieus de situatie in de volle breedte gaat reconstrueren.’’

Beslissing

Op de vraag waarom de oproep zo algemeen is opgesteld, zegt de politiewoordvoerder: ,,We hebben belang bij deze beelden en willen daar graag zelf naar kijken. Wij weten waar we naar zoeken en op welke vragen we antwoord willen. Anders stel je eigenlijk de vraag aan mensen om hun eigen beelden te gaan bekijken op zoek naar een specifiek voertuig, bijvoorbeeld. Of beelden van meerwaarde zijn willen we graag als beslissing bij het onderzoeksteam laten.’’

De raadkamer van de rechtbank in Zwolle heeft woensdag besloten dat Veysel Ü. (32) nog zeker negentig dagen vast blijft zitten. Justitie denkt dat hij de man is die op 30 maart in de McDonald’s-vestiging aan de Floresstraat in Zwolle-Noord dodelijke schoten afvuurde op de broers Hüseyin (62) en Ali Torunlar (57) uit Zwolle.

Wie de gevraagde beelden beschikbaar wil stellen aan de politie kan bellen met 0900-8844 of een e-mail sturen naar: tgo-tanzania.oost-nederland@politie.nl

Bekijk hieronder al onze video's over deze zaak:

