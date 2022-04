Recherche zoekt camerabeelden vluchtroute verdachte dubbele moord in McDonald’s Zwolle

kaartTwee weken na de dubbele moord in een Zwolse McDonald’s heeft de politie een oproep de deur uitgedaan om beelden. De recherche is speciaal op zoek naar opnamen die zijn gemaakt op de mogelijke vluchtroute van de verdachte, van Zwolle naar Deventer.

Het team grootschalige opsporing dat het dodelijke schietincident van woensdag 30 maart onderzoekt vraagt weggebruikers op de dag van het incident op twee trajecten om hulp.

Dat is de route via de N337 langs de IJssel (Zwolle – Windesheim – Wijhe – Olst – Deventer) en de route over de N35 en N348 via Raalte (Zwolle – Heino – Raalte – Deventer).

Waarom enkel deze twee trajecten - en bijvoorbeeld geen om- of binnendoorwegen - worden genoemd, is nog niet duidelijk.

Gemeld

Eerder heeft de politie naar buiten gebracht dat verdachte Veysel Ü. zich enkele uren na het schietincident heeft gemeld op een politiebureau in Deventer. De politie is op zoek naar informatie over de periode tussen het schietincident en het moment waarop verdachte zich heeft gemeld.

Auto

De politie vraagt vooralsnog niet specifiek om beelden van een bepaalde auto. De vraag is heel algemeen: of er mensen in bezit zijn van een auto met een dashcam en hebben gereden op woensdag 30 maart tussen 18.00 uur en 23.00 uur op de bovengenoemde route(s) tussen Mc Donalds Zwolle-Noord en het politiebureau aan de Storminkstraat in Deventer.

