Rechercheur Henrieke (39) raakt gevoelige snaar met haar verhalen: ‘Weet je waar je mama nu is?’

Schapen in de stress, kip dood: loslopende honden ergernis bij de Stadshoeve in Zwolle

9:06 Problematisch? Nee. Vervelend? ,,Heel vervelend’’, zegt Jessica de Jonge. Park de Stadshoeve in Stadshagen wordt door zowel jonge gezinnen als door hondenbezitters volop gebruikt. Dat botst soms, als een kind door de hondenpoep in de speeltuin loopt of een loslopende hond een kip doodbijt. ,,Het is jammer dat mensen niet even nadenken. Maar we willen ook geen dingen gaan verbieden.’’