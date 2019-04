Rechtbank heropent onderzoek naar verdachte steekpartij bij speeltuintje in Zwolle

De rechtbank Overijssel heropent het onderzoek naar verdachte Levi B. De Dalfsenaar stak in september een Zwollenaar neer bij het speeltuintje aan de Van Galenstraat in Zwolle . De wond was bijna fataal, dus wordt B. verdacht van poging tot doodslag. De verdachte bekende de steekpartij, maar gooit het op zelfverdediging. De uitspraak zou volgende week volgen, maar tijdens een tussenvonnis is besloten het onderzoek te heropenen.

Het onderzoek naar B. is volgens de rechtbank niet volledig. Onderzoek door de reclassering, een psycholoog en een psychiater leidde tijdens de zitting eerder deze maand tot een advies om B. klinisch te laten behandelen. Hij kampt met jeugdtrauma’s, heeft trekken van borderline en is verslaafd aan cannabis. Vanwege zijn stoornis wordt hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Omdat de officier van justitie er weinig vertrouwen in heeft dat recidivist B. meewerkt aan de klinische behandeling, eiste zij een gevangenisstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging. Ook moet B. het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 8.000 euro betalen, als het aan haar ligt.

Onvoldoende voorgelicht

Gezien de verstrekkende eis van de officier van justitie, het haaks daarop staande standpunt van B’s advocaat en de rapporten van de deskundigen -waaronder hun conclusies over een passende behandeling en hun twijfel over de behandelmotivatie van B.- voelt de rechtbank zich onvoldoende voorgelicht. De rechtbank wil de psycholoog en psychiater nader bevragen en wil dat zij aanwezig zijn als deskundigen bij de rechtszitting. Ook moet de reclassering een maatregelenrapport uitbrengen over B. over de haalbaarheid en noodzaak van een eventueel op te leggen tbs met voorwaarden.

Jointje

B. rookte zondagmiddag 16 september een jointje, toen een toen 35-jarige Zwollenaar met zijn vrouw en zoontje langs fietste. De man maakte een opmerking over de joint. Daarop begon B. volgens het slachtoffer te schelden. B. zelf verklaarde begin deze maand in de rechtbank dat hij juist riep dat de man gewoon moest doorfietsen.

Toch kwam het latere slachtoffer verhaal halen. Het conflict resulteerde tot een steek in de buik van het slachtoffer. B. sloeg op de vlucht en liet de Zwollenaar zwaargewond achter. Die heeft enige tijd in het ziekenhuis gelegen en is nu, ruim een halfjaar later, nog altijd zo aangeslagen dat hij het niet aandurfde om aanwezig te zijn bij de zitting eerder deze maand.