Rechtbank trekt dag uit voor supportersgeweld PEC Zwolle

De rechtbank in Zwolle behandelt maandag de zaken tegen 19 verdachten van supportersgeweld tussen fans van PEC Zwolle en Ajax. Circa 65 hooligans troffen elkaar in de nacht van 8 november 2014 in een tunnel bij de Ceintuurbaan.

Volgens de politie liepen de groepen geformeerd en in het zwart gekleed hard op elkaar in. Met stokken en biljartkeus werd op elkaar ingeslagen. De politie wist van de confrontatie en greep al na enkele seconden in.

Vijf Ajax-supporters zijn in de zomer van 2015 door de Zwolse rechtbank vrijgesproken. Ze zijn eerder dit jaar in hoger beroep alsnog tot cel- en werkstraffen veroordeeld. De Zwolse politierechter doet maandag eind van de dag uitspraak in alle 19 zaken.