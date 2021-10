Rechtbank: zoon moet huurhuis overleden moeder verlaten

Corona is doodsteek voor dit restaurant in Zwolle: ‘We sluiten met pijn in het hart’

25 oktober Restaurant Vidiveni in Zwolle gaat zijn laatste week in. Het etablissement aan de Jufferenwal, een initiatief van RIBW Overijssel (begeleid wonen), sluit na negen jaar de deuren. Het restaurant fungeerde als leerwerkbedrijf voor cliënten van RIBW, een bijzondere combinatie van haute cuisine en een beschermde werkomgeving. Corona bleek de doodsteek. ,,We sluiten dit met pijn in het hart.”