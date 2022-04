Rechtbank Zwolle stelt Ambelt-docent die leerling vorig jaar klap gaf in gelijk (op een saillant moment)

Inge Grimm maakt promotie en is nieuwe bestuurs­voor­zit­ter van Windesheim in Zwolle

Inge Grimm is de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool Windesheim in Zwolle en Almere. Zij volgt Henk Hagoort op, die per 1 februari de overstap naar de VO-raad maakte. Grimm was al lid van het College van Bestuur en klimt zodoende op naar de hoogste positie binnen de school.

7 april