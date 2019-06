Rechter dwingt huurgarantie Hudson's Bay in Zwolle af

Winkelketen Hudson's Bay heeft een rechtszaak verloren tegen de eigenaar van het winkelpand in Zwolle. Insteek was de huurgarantie vanuit het Canadese moederbedrijf. Toen de winkel in Zwolle kwam werd afgesproken dat zodra de huur door het Nederlandse concern niet kon worden betaald, ‘Canada’ dit zou doen. En dat tien jaar lang. Het moederbedrijf kwam maar niet met een ondertekende verklaring over de brug, maar moet dat van de rechter nu alsnog doen.

Hudson's Bay kwam drie jaar geleden naar Nederland en trok in veel voormalige V&D-winkelpanden, waaronder die in Zwolle. Voor het pand wordt maandelijks 227.000 euro aan huur betaald. In de huurovereenkomst met pandeigenaar CBRE werd vastgelegd dat het moederbedrijf een zogeheten concerngarantie zou afgeven vanaf 1 maart 2017. Die kwam nooit. De aanhoudende geruchten over de penibele situatie van de Nederlandse winkels deden CBRE in maart van dit jaar besluiten om het bedrijf te sommeren met de ondertekende concerngarantie over de brug te komen.

Joint-venture

Dat gebeurde opnieuw niet. ‘The Company', zoals het moederbedrijf door de kantonrechter in Zwolle wordt genoemd, liet vanuit Toronto weten dat de garantie niet meer kon worden afgegeven. Sinds eind vorig jaar was het Canadese bedrijf niet meer alleen de eigenaar van de Nederlandse winkels, omdat een joint-venture was aangegaan met Signa. Er zou moet die onderneming overleg nodig zijn om nieuwe afspraken over de huurgarantie te geven.

‘Eerder onwil dan onmacht’

Daar gaat de rechter niet in mee, blijkt uit de uitspraak van vorige week. De samenwerking met Signa belemmert ‘The Company’ niet om de garantie af te geven, stelt de kantonrechter. Die had immers al ruim twee jaar geleden afgegeven moeten worden en dat is nooit gebeurd. Het Nederlandse Hudson's Bay heeft gewacht tot CBRE aan de bel trok en toen pas ‘Canada’ gevraagd om de garantie. Dat nu wordt overlegd met Signa ‘moge allemaal zo zijn’, schrijft de rechter, maar het komt er op neer dat de aandeelhouders ‘de afgifte van de concerngarantie frustreren’. ‘Er is eerder sprake van onwil dan van onmacht’, luidt het harde oordeel van de rechter.