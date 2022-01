Rechter: Man moet in week flat in Holtenbroek verlaten na klachten over veel braken

Zwollenaar (69) dreigt na 38 jaar flat in Holten­broek te verliezen wegens overlast: ‘Allemaal leugenarij’

Een 69-jarige huurder van een flat in de Zwolse wijk Holtenbroek woont er naar eigen zeggen precies 38 jaar, zes maanden en twaalf dagen. Maar nu wil de verhuurder, vastgoedbedrijf Stichting Beheer Onroerend Goed Doetvast hem er op de kortst mogelijke termijn uitzetten. De reden: toenemende overlast voor omwonenden, vernielingen en ernstige vervuiling van zijn woning, waardoor de situatie bij brand zeer onveilig is. Voor hemzelf, maar ook voor de buren in de flat. Geluidsoverlast van luidruchtig braken, ook in de nacht

13 januari