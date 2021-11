Rechter moet impasse in Zwolse ‘ateliergate’ doorbreken: bemiddeling wethouder mislukt

Westerhuis, bekend van zijn enorme roestvrijstalen kunstobjecten, houdt vol dat de huur van zijn atelier aan de Willemsvaart ten onrechte is opgezegd. De kunstenaar heeft zwart-op-wit staan dat hij het eerste recht van koop heeft en investeerde om die reden tonnen (320.000 euro om precies te zijn) in het pand.

Buurman Van Wonen is sinds 2019 eigenaar van het terrein en één van de partijen die het Willemskwartier, waarvan het atelier onderdeel is, zal ontwikkelen tot (onder meer) een woonwijk. De afspraken waarop Westerhuis zich beroept zijn gemaakt met voorganger (B)AM, maar overgenomen door Van Wonen, betoogt de Zwolse kunstenaar, die als kwartiermaker in het gebied aan de slag ging. Van Wonen liet de Stentor eerder weten het atelier nodig te hebben om te kunnen uitbreiden.

Compensatie

Zijn vijfjarige contract liep 31 augustus af, maar Van Wonen biedt Westerhuis aan nog tweeënhalf jaar op locatie te kunnen blijven, alvorens naar de Wärtsillahallen even verderop in de Spoorzone te verhuizen. Ook museum de Fundatie, Cibap en ArtEZ gaan hier aan de slag.

Hier heeft Westerhuis in principe oren naar, maar de kunstenaar wil gecompenseerd worden voor de investeringen in zijn atelier. ,,Gedaan in de veronderstelling dat ik hier nog jaren kan werken. Ook in de hallen moet weer worden geïnvesteerd, het is niet zo dat je zomaar even van atelier kunt ruilen. Ik wil herontwikkeling niet in de weg staan, maar een fatsoenlijke vergoeding en behandeling.”

Niet gebruikelijk

Van Wonen laat bij monde van woordvoerder Pieter Borsboom weten dat compensatie ten aanzien van een huurpand niet gebruikelijk is. ,,Dat het eerste recht van koop zwart-op-wit staat, kan ik niet bevestigen.”

Volgens beide partijen zit de deur nu potdicht en is Westerhuis ervan overtuigd dat een gang naar de rechter onvermijdelijk is. Zijn verzoekschrift wordt op 6 december behandeld. ,,Laat de rechter het nu maar uitzoeken, ik heb niet zoveel te verliezen, word al jaren getraineerd. Geeft de rechter mij gelijk, dan blijf ik er minstens tien jaar zitten. Ik heb hier al zoveel tijd, energie en geld ingestoken”, meent Westerhuis, die het conflict omschrijft als ‘kunst tegen het grote kapitaal’.

Activiteiten

De zitting zal eveneens gaan om de vraag waar de (bedrijfs)activiteiten van Westerhuis onder worden geschaard: een metaalbedrijf of kunst. Westerhuis: ,,Als metaalbedrijf zou ik overal kunnen zitten, dat is niet locatiegebonden. Met een publiek toegankelijke plek heb je een locatiefunctie. Een puur juridisch ding. In dat laatste geval heb je recht op nog eens vijf jaar huur, om de vruchten van de investeringen kunnen plukken.”

Westerhuis maakt, exposeert en verkoopt kunst vanuit het atelier aan de Willemsvaart. ,,Dit zou de nieuwe culturele hotspot van Zwolle gaan worden, zo was met BAM overeengekomen.”

Van Wonen-woordvoerder Borsboom gaat hier niet op in. ,,Dat is voer voor juristen, daar kan ik geen uitspraken over doen.”

De staalkunstenaar is eveneens actief in de oude Harculocentrale, waar hij één van de gebouwen heeft gekocht.