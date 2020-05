Rechter moet oordelen: Urbana in Zwolle komt er niet uit met de eigenaar van het restaurant

Dader Zwolse woonboot­moord in cel om overtreden voorwaar­den na doorboren huis in Bergent­heim

17:44 De vluchtende bestuurder uit Hardenberg die vorige week met zijn Mercedes een woning in Bergentheim doorboorde, is aangehouden. De reden is dat de 51-jarige Henk S., die eerder werd veroordeeld voor de lugubere Zwolse woonbootmoord in 2007, zijn voorwaarden heeft overtreden.