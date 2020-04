Rechter redt een van de oudste cafés van Zwolle van de ondergang

Even niet ‘samen de schouders eronder’, maar toch: de bouw gaat in Zwolle tijdens de coronacri­sis door

Terwijl veel sectoren deze dagen stilstaan, is daar in de bouwwereld niks van te merken. In Stadshagen schieten de woningen uit de grond en rond de binnenstad draaien de betonmixers overuren. Zolang de materialen uit het buitenland geleverd kunnen blijven worden, is er geen man overboord. ,,We houden ons aan alle richtlijnen'', zegt Jan Slagman, die in de binnenstad aan het werk is.