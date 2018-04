Rechter: t-shirts Zwolse webwinkel zijn inbreuk merkenrecht

De Zwolse webwinkel Loavies maakte met de verkoop van shirts met opdruk 'not your baby' inbreuk op het merkenrecht. Dat is het voorlopige oordeel van de rechtbank in Zwolle dinsdag.

De Zwolse webwinkel Loavies verkocht t-shirts met daarop de tekst 'not you baby'. De shirts werden in juni 2017 al in een nieuwsbrief aan afnemers aangekondigd, stellen de twee Zwolse directeuren. Ze bleken een hit toen de verkoop in augustus startte. Er zijn er inmiddels duizend van gemaakt en ,,ze zijn allemaal verkocht'', zei een van de directeuren dinsdag tegen de rechter.

Maar de tekst 'not your baby' is in augustus dat jaar gedeponeerd als merk. Een Amsterdams bedrijf, dat sinds september 2016 onder die naam opereert, wil met Not Your Baby als merknaam groot worden maar ziet dat gedwarsboomd door de Zwollenaren. Tijdens de verkoop van hun shirts werd Loavies in oktober door de Amsterdammers op de hoogte gebracht van de vermeende inbreuk op het merkenrecht. Toch kwam er een zogeheten restock: er werden shirts bijgedrukt omdat ze al uitverkocht waren. Loavies dacht dat het wel oké was. ,,We hoorden niets meer van ze. Wij moeten ook gewoon geld verdienen.''

Inbreuk

Not Your Baby eiste dinsdag het staken van de verkoop van de shirts en een schadevergoeding van 50.000 euro. Het Zwolse bedrijf had er goed aan gedaan de verkoop te staken toen de advocaat van Not Your Baby ze daartoe in oktober vorig jaar al sommeerde. In een kort geding sprak de rechter in een voorlopig oordeel uit dat er inderdaad sprake is van inbreuk op het merkenrecht. Maar de eis dat Loavies aan de Amsterdammers de gegevens zou verstrekken van alle klanten vond de rechter te ver gaan. Not Your Baby gaf alvast aan de eis om schadevergoeding van 50.000 euro te laten vervallen.