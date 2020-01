Rechter: vergunning schieten ganzen Overijssel onterecht

De Faunabescherming en de Vogelbescherming spanden een rechtszaak aan tegen de provincie Overijssel vanwege het besluit ‘jaarrond’ op grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen te schieten. De natuurbeschermers tekenden al eerder bezwaar aan, maar de rechtszaak vond in november plaats toen de vergunning al ruim een maand was afgelopen.

Negatieve effecten

Daar is niet voldoende onderzoek naar verricht, aldus de bestuursrechter. Dat betekent dat de bezwaren gegrond zijn en dat de provincie de kosten van dit proces moet betalen. De vergunning had dus eigenlijk nooit zo afgegeven mogen worden door de provincie. Tot een vernietiging van die vergunning leidt het niet, omdat die al is afgelopen. Overijssel gaf op de zitting al aan dat aan een nieuwe vergunning gewerkt wordt. De ganzenjacht in de winter is omstreden en natuurverenigingen en de provincie strijden al jaren in rechtszalen tegen elkaar. ,,Ik hoop dat deze uitspraak de druk op de ketel houdt’', zegt Niesen.