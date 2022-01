Rechter wil meer bewijs van Kegelhuis in slepende rechtszaak tegen gemeente Zwolle

Er is onenigheid over de afspraken die er zijn gemaakt rondom de pacht van de grond waarop het kegelhuis staat. De gemeente wil op de grond huizen bouwen. Dat vindt de stichting prima, maar niet zonder een flinke tegemoetkoming van 467.000 euro voor een nieuw kegelhuis op een andere locatie. Belachelijk, vindt de gemeente.

Compromis

Tijdens de rechtszaak opperde de rechter dat beide partijen beter een compromis konden sluiten in plaats van het oordeel af te wachten. De gemeente kan dan zo snel mogelijk beginnen met bouwen. De gemeente wuifde het verzoek vol vertrouwen over haar gelijk in de zaak weg. Met als gevolg dat de woningbouwplannen nu tot minimaal na de zomer moeten wachten.

De grond is van de gemeente en er is veel onenigheid over de afspraken die er over het gebruik van de grond zijn gemaakt. Over een periode van twintig jaar, tussen 1997 en 2007, was er sporadisch contact tussen de gemeente Zwolle en de stichting. Dit contact had vaak lange tussenperiodes. Er waren tijdens de rechtszaak op 16 november veel punten waarover de partijen het niet eens konden worden.

Volgens de gemeente is de stichting niet ingegaan op het aanbod in 2002 om de pacht door te laten lopen tot 2038. De stichting zegt tot 2006 niet te zijn geïnformeerd over het aanbod van de verlenging van de pacht. Dit aanbod was juridisch gezien maar vijf jaar geldig.

Geen recht meer

Jan Kuik, de woordvoerder van de gemeente Zwolle zei tijdens de zaak: ,,Het Kegelhuis heeft door het verlopen van dit aanbod uit 2002 helemaal geen recht meer op de grond en zou per direct uitgezet kunnen worden.’’

Vol ongeloof, en naar eigen zeggen geëmotioneerd, verhief Marcel Van Vilsteren, de woordvoerder van de stichting, zijn stem: ,,Waarom zou het Kegelhuis niet instemmen met een akkoord over de verlenging van de erfpacht of met een verplaatsing van de kegelbanen?’’

Stichting Kegelhuis Zwolle moet nu extra bewijs leveren over het instemmen met de nieuwe erfpachtovereenkomst in 2009, omdat er volgens de rechter niet genoeg getuigen zijn om te kunnen beslissen of de stichting heeft ingestemd met de erfpacht of niet.